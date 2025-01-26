Film sahnelerini aratmadı! O kaçtı polis kovaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun’da 19 yaşındaki O.D, isimli kişi, çaldığı bir araç ile polis arasındaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Hırsız kaçtı polis kovaladı. Yakalanacağını anlayınca aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, hırsızı sonunda yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçe merkezine 18. kilometre uzaklıkta bulunan Karşıdöngel Mahallesi'nden sabaha karşı 55 ANR 12 plakalı hafif ticari aracı çalan inşaat işçisi O.D.(19) araçla kaçtı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

aw377984-01.jpg

Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından çalıntı aracın Samsun istikametine doğru geldiğini tespit etti. Sabah saat 07.30 gibi Samsun Ordu karayolundaki polis uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan O.D., araçla kaçmayı sürdürdü.

aw377984-02.jpg

Samsun polisi alarma geçti. Tekkeköy ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp bir araca da çarpan O.D., polisin yolu kesmesi üzerine kaldırıma çıkıp kaçmayı sürdürdü. Canik ilçesi Yeni Mahalle Stad Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde de bir araca çarpıp yoluna devam eden O.D., peşinde olan polis ekibine yakalanacağını anlayınca İlkadım İlçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde aracı yola bırakıp yaya olarak kaçmaya kalktı.

aw377984-04.jpg

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalama sonucu yakalanan O D., gözaltına alındı. Aracı çaldıktan sonra yaklaşık 70 kilometre sonra polisin film gibi kovalamacası sonucu yakalanan O.D. polis tarafından Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

O.D., aracı Ayvacık'tan Samsun'a kuzenin yanına gitmek için çaldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw377984-05.jpg

aw377984-07.jpg

aw377984-03.jpg

Son Haberler
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu
Meksika'da dehşete düşüren olay! 56 kişilik toplu mezar bulundu
DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi
DeepSeek R1: Çin’den dünyayı şaşırtan yapay zeka hamlesi
Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı: İşte o anlar
Lastik bomba gibi patladı! Tamirci kabusu yaşadı
Kongo'da şiddet tırmanıyor: İsyancılarılar Goma şehrini kuşattı
Kongo'da şiddet tırmanıyor: İsyancılarılar Goma şehrini kuşattı
Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ için Kurtuluş Zaferi'nin başladığı yerde miting!
Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ için Kurtuluş Zaferi'nin başladığı yerde miting!