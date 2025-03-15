Film sahnelerini aratmayan operasyon! Polis kurye kılığına girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Konya polisi, kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişiyi kurye kılığına girerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "Kasten öldürme" olmak üzere farklı suçlardan yaklaşık 25 yıl hapis cezası bulunan Kemal C.'nin Hatıp Mahallesi Akdes Sokak'taki çiftlikte saklandığını tespit etti. Kemal C., kurye gibi davranan polisleri fark edince çiftliğin arka tarafından kaçmaya çalıştı.

Ancak çiftliğin her yerini saran ekipler, kısa sürede hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. Kemal C., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon anı, kameraya yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Polis kurye kılığına girdi

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Polis kurye kılığına girdi

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Polis kurye kılığına girdi

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Polis kurye kılığına girdi

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