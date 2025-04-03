Film sahnesi değil gerçek! Suç makinesinin teleferik sefası cezaevinde bitti: Doğukan gel hadi polis

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da 45 suçtan aranan Doğukan Y., Uludağ tatilinden teleferikle dönerken polis tarafından film sahnelerini aratmayan bir operasyonla stasyonunda yakalandı. Şaşkınlık yaşayan şüpheli, “Doğukan, gel hadi polis” sözleriyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bursa'da çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyası olan ve 4 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı çıkan Doğukan Y.'i (24) radarına alan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonrası, izini sürdüğü Doğukan Y.'nin tatil için gittiği Uludağ'dan teleferikle döndüğü bilgisine ulaştı.

Polis, hızla istasyona yönelip istasyonda nöbete başladı. Polisin istasyonda kendisini beklediğinden habersiz olan Doğukan Y., istasyona geldiği esnada ekipleri karşısında gördü.

Bir süre şok yaşayan şüpheliyi, ekipler "Doğukan gel hadi" diyerek gözaltına alırken, duygusal filmleri aratmayan o anlar kameraya anbean yansıdı.

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İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Film sahnesi değil gerçek! Suç makinesinin teleferik sefası cezaevinde bitti: Doğukan gel hadi polis

Film sahnesi değil gerçek! Suç makinesinin teleferik sefası cezaevinde bitti: Doğukan gel hadi polis

Film sahnesi değil gerçek! Suç makinesinin teleferik sefası cezaevinde bitti: Doğukan gel hadi polis

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