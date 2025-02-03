Film sahnesini gerçekleştirdi! Polisler evini bastı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’nın Karatay ilçesinde bisiklete binen bir kişi yolda bekleyen kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. 150 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yakalanan şüpheli ifadesinde. “İzlediğim filmden etkilendim. Bende denemek istedim. Bu kadar kısa sürede yakalanacağımı tahmin etmedim" dediği öğrenildi.

Olay, 23 Ocak Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının cep telefonunu alarak hızla bisiklet ile uzaklaştı.

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OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede çalışma yapan ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, E.C.'nin cadde üzerinde beklediği, yolun karşısına, ardından tekrar olduğu yöne geçtikten sonra bisikletli bir şahsın yanına yaklaşarak elinde baktığı telefonu alıp kaçtığı, E.C.'nin şüphelinin peşinden koşması ve bisikletli kişinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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YAKALANAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ PES DEDİRTTİ

Yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüpheliyi adım adım takip ederek saklandığı adresi belirledi. Şahsın saklandığı eve dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi M.H. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

M.H. buradaki ilk ifadesinde, "Bisiklet ile gezerken izlediğim filmden etkilendim, ben de denemek istedim ama polise yakalandım, böyle hesap etmemiştim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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