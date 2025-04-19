Film-San Vakfı'nda yeni dönem: Başkanlığa Murat Özen seçildi

Özen, vakfın 50. kuruluş yıl dönümünde bu göreve seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Film-San Vakfı'nın II. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle yeni yönetim kurulu başkanı Murat Özen oldu. Başkan yardımcılıklarına Devlet Devrim ve Özlem Savaş getirildi.

BAŞKAN ÖZEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Seçim sonrası konuşan Murat Özen, "Yıllardır içinde olduğum Film-San Vakfı’nın bu yıl 50.Kuruluş Yıldönümünde Yönetim Kurulu Başkanı olmak beni çok duygulandırdı ve mutlu etti" ifadelerini kullandı. Özen, 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu kadrosunu da açıkladı.

FİLM-SAN VAKFI YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı: Murat Özen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Devlet Devrim

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özlem Savaş

Genel Sekreter: Atılay Uluışık

Muhasip Üye: Sevinç Özer

Üye: Çıra Özden

Üye: İnanç Terzioğlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Fulya Varbel & Mert Kocatepe

Film-San Vakfı Müdürü: U. Kıvanç Terzioğlu

VAKFIN 50 YILLIK GEÇMİŞİ

1975 yılında sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurulan Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San Vakfı), 50 yıldır sanat emekçilerine hizmet veriyor. Vakıf, sanatçılar için çıkarılan sosyal güvence yasalarıyla 4500'den fazla üyesinin emeklilik hakkı kazanmasına katkıda bulundu.

MURAT ÖZEN'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans mezunu olan Murat Özen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Doktora programına devam etmektedir. Bursa Devlet Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmış, İFSAK'ta fotoğraf eğitimi almıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında rol almış ve yönetmenlik yapmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi- 7 Sanat Akademi'de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmış, SNT 105 Sinema Sanatı ve SNT 112 Tiyatro dersleri vermiştir.