Film-San Vakfı'nda yeni dönem: Başkanlığa Murat Özen seçildi

Özen, vakfın 50. kuruluş yıl dönümünde bu göreve seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU
Film-San Vakfı'nın II. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle yeni yönetim kurulu başkanı Murat Özen oldu. Başkan yardımcılıklarına Devlet Devrim ve Özlem Savaş getirildi.
BAŞKAN ÖZEN'DEN İLK AÇIKLAMA
Seçim sonrası konuşan Murat Özen, "Yıllardır içinde olduğum Film-San Vakfı’nın bu yıl 50.Kuruluş Yıldönümünde Yönetim Kurulu Başkanı olmak beni çok duygulandırdı ve mutlu etti" ifadelerini kullandı. Özen, 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu kadrosunu da açıkladı.
FİLM-SAN VAKFI YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı: Murat Özen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Devlet Devrim
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özlem Savaş
Genel Sekreter: Atılay Uluışık
Muhasip Üye: Sevinç Özer
Üye: Çıra Özden
Üye: İnanç Terzioğlu
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Fulya Varbel & Mert Kocatepe
Film-San Vakfı Müdürü: U. Kıvanç Terzioğlu
VAKFIN 50 YILLIK GEÇMİŞİ
1975 yılında sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurulan Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San Vakfı), 50 yıldır sanat emekçilerine hizmet veriyor. Vakıf, sanatçılar için çıkarılan sosyal güvence yasalarıyla 4500'den fazla üyesinin emeklilik hakkı kazanmasına katkıda bulundu.
MURAT ÖZEN'İN ÖZ GEÇMİŞİ
Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans mezunu olan Murat Özen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Doktora programına devam etmektedir. Bursa Devlet Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmış, İFSAK'ta fotoğraf eğitimi almıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında rol almış ve yönetmenlik yapmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi- 7 Sanat Akademi'de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmış, SNT 105 Sinema Sanatı ve SNT 112 Tiyatro dersleri vermiştir.