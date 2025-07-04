'Film setinde kavga çıktı bardaklar havada uçuştu' denmişti! Oyuncular sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıktığı konuşuluyordu. Nilperi Şahinkaya, tartışmanın büyütüldüğünü, arbede yaşanmadığını ve hemen barıştıklarını söyledi.

Gelin Takımı 2’nin setinde Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında bir kavga çıktığı, bu esnada Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü bardakların ise havada uçuştuğu söylenmişti.

Ortaya çıkan haberlerin ardından Nilperi Şahinkaya, yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

OYUNCULARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncu, olayın basına yansıdığı gibi olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Tabii ki öyle şeyler olmadı. Ufak bir tartışma yaşandı ama 'arbede' varmış gibi yansıtıldı, öyle bir durum söz konusu değil. Üstelik tartışmanın nedeni yazıldığı gibi de değildi. Fırat'la biz zaten uzun zamandır tanışıyoruz, komşuyuz. Aramızda birçok bağ var. Bambaşka bir konu üzerine konuşurken bir anlaşmazlık oldu. Tartıştık, sonra hemen barıştık. O yazılanlara sadece güldük."

İddialarda adı geçen bir diğer oyuncu Şebnem Bozoklu ise şu ifadeleri kullandı; "Ben sandalyeden falan düşmedim. Bir hafta boyunca çıkan o haberlere ve yapılan caps’lere çok güldüm. Evet evet, inanılmaz şeyler vardı; yapan herkesin eline sağlık. Hatta kendi kendime, ‘Keşke gerçekten düşseydim de bu kadar çok konuşulmaya değseydi' dedim."