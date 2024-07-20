Film ve yarışma izlemeye doyduk

Bu sezon yaz döneminde akşamları tek dizi ekrana geliyor. O da Pazartesi günleri Kanal D’de yayınlanan ‘Yalan’. Bunun dışında kanallar, yarışma ve eğlence programlarıyla günü dolduruyor. Peki, hangi kanalda ne var? Birlikte bakalım.

atv’de ‘Milyoner Aile’ (Salı), Alan (Perşembe) ve ‘Kim Milyoner Olmak İster’ (Pazar); Kanal D’de ‘Turnike’ (Çarşamba), Password (Cuma) ve ‘Çok Akustik’ (Cumartesi); TRT 1’de ‘Sen Türkülerini Söyle’ (Perşembe) yayınlanırken TV8’de ise ‘MasterChef Türkiye’, her akşam (şu an için) izleyiciyle buluşuyor.

Öte yandan Bülent Ersoy’un Çarşamba günü ‘Dünya Güzellerim Tatilde’yi (Show TV) bıraktığını açıklamasının ardından programın yeni bölümü Perşembe akşamı ekrana gelmezken yapımın yayından kaldırıldığı iddiası kulislerde dolaşıyor.

Bu yapımlar dışında kanallar, yerli ve yabancı sinema filmlerini ekranlara taşıyarak sezonu tamamlamaya çalışıyor. Şahsen ben, bu yıl film ve yarışma izlemeye doydum. Ya siz?

DERYA BEDAVACI’DAN ‘KÖRKÜTÜK’

Son zamanların en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Derya Bedavacı, yeni albümü ‘Damar Aşımı’ndan bir şarkısını daha yayınladı.

Sözü ve müziği Derya Bedavacı’ya ait ‘Körkütük’, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Aranjörlüğünü Berkay Şenol’un üstlendiği şarkıya Safa Gülsoy’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Oldukça duygusal olan ‘Körkütük’, Derya Bedavacı’nın etkileyici sesinin yanı sıra güçlü kalemini de gözler önüne seriyor. Şarkıyı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

DİJİTALİN LİDERİ ‘TERZİ’ OLDU

İnternet üzerinden yayın yapan platformlardaki filmlerin ne kadar izlendiğini ölçen Flix Patrol, 2023 yılında Türkiye’de en çok izlenen diziler listesini paylaştı.

Verilere göre, ilk 20’de Netflix’ten ‘Terzi’, ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne’, ‘Şahmaran’ dizileri öne çıkarken 50 yapımın bulunduğu analize Disney Plus’tan 26. sıradan listeye giren tek dizi ‘Kaçış’ oldu.

Dijital olmayan dizilerden 5. sırada ‘Kara Para Aşk’ ve 11. sırada Kördüğüm yer alırken 17. sırada ise ‘Diriliş Ertuğrul’ kendine yer buldu.