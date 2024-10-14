Filmdeki uygunsuz sahneler ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filmdeki uygunsuz sahneler ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardı

Oyuncu Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı Galata filmindeki rol arkadaşları Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile olan uygunsuz sahnelerinin, Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstığı iddia edildi.

Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Galata' filmi bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterildi.

Filme Sarp Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri gündeme bomba gibi düştü. Bu uygunsuz sahnelerin ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardığı ileri sürüldü.

SAHNELERİ İZLEMEMEK İÇİN FESTİVALE KATILMADI

Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmadığı konuşuluyor.

Gösterime eşi olmadan yalnız katılan Sarp Bozkurt yaptığı açıklamada "Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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