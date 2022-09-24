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  • İstanbul’da TIR’larla büyük soygun. Filmi çekilse gişe rekortmeni olur

İstanbul’da TIR’larla büyük soygun. Filmi çekilse gişe rekortmeni olur

İstanbul Esenyurt’ta Alkop Sanayi Sitesi yöneticileri böcek ilaçlaması için bir firmayla anlaştı. Ancak firmadan gelen araç, biber gazı ile bayıltıcı madde püskürtüp sitenin güvenliğini etkisiz hale getirdi, sonra TIR’larla tüm işyerleri soyuldu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 09:23
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Filmi çekilse gişe rekortmeni olur. İstanbul’da TIR’larla büyük soygun

İstanbul’da TIR’larla büyük soygun. Filmi çekilse gişe rekortmeni olur
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Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Eylül ayı başında Esenyurt'taki Alkop Sanayi Sitesi yönetimi, tüm işyerlerine böcek ilaçlaması yapılması için bir şirketle anlaştı.

Şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi.

REZİL OLURUZ' KORKUSU

Ardından TIR'lar sanayiye sokuldu. Kıyafet, yiyecek gibi sitede stoklu tüm malları çalan hırsızlar kaçtı.

Durumu öğrenen site yönetimi kamera görüntülerini izledikten sonra "Hepimiz saygın iş adamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı ve olay emniyete yansıtılmadı.

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