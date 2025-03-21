Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'e misafir oldu.

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

EŞİYLE ZİYARETE GİTTİ

Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren "Yaren Leylek" filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

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