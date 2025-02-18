Filmleri aratmayacak takip! 200 milyon dolarla yakayı ele verdiler

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Filmleri aratmayacak takip! 200 milyon dolarla yakayı ele verdiler

Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda 33 şüpheli alın filmleri aratmayacak takiple gözaltına alındı.

Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

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FİLMLERİ ARATMAYACAK TAKİP

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'yi takibe aldı.

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200 MİLYON DOLARLIK HAREKET

Teknik ve fiziki takip sonucu E.Y'nin Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de bağlantılı olduğu belirlenen 4 zanlıyı da izlemeye alan ekipler, şüphelilerin yazışmalarından hareketle banka hesaplarında yapılan incelemede 200 milyon dolar tutarında hesap hareketliliği tespit etti.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 24'ü Düzce olmak üzere 4 ilde toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılması üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 404 mermi, 6 av tüfek fişeği, 27 cep telefonu, 1 masa üzeri ve 2 dizüstü bilgisayar, verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazları ile pos cihazı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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