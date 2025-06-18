Filmleri aratmayan senaryo: Neva Dürüst'ün evlat kavgası ortalığı karıştırdı!

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Filmleri aratmayan senaryo: Neva Dürüst'ün evlat kavgası ortalığı karıştırdı!

Sosyetenin tanınan isimlerinden Neva Dürüst'ün eski eşi Onur Tatari'den olan oğlu Osman'ı filmleri aratman bir senaryoyla kaçırdığı iddia edildi. Sosyete evlat kavgasıyla karıştı.

Nilgün-Osman Dürüst çiftinin kızı Neva Dürüst 2016 yılında Onur Tatari ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2022 yılında ise yollarını ayırmıştı.

Neva Dürüst, Onur Tatari'den olan 8 yaşındaki oğlu Osman Tatari'nin eğitimi için New York'a yerleştiği biliniyordu fakat olay başka çıktı.

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Sabah’ın haberine göre, Neva Dürüst, aslında oğlunu kaçırmak için gittiği iddia edildi.

Neva Dürüst, babasının rızası olmadan oğlunu Amerika’ya götürmüş. Onur Tatari, bu olayın üzerine hem Türkiye'de hem de Amerika'da çocuğunun iadesi için dava açtığı öne sürüldü.

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New York Federal Mahkemesi yaptığı incelemede Neva Dürüst’ün yurt dışına çıkarken eski eşine tatile gideceklerini söyleyip oğlunu Fildişi Sahili'ne götürdüğü, burada ABD Konsolosluğuna gelerek acil durum pasaportu aldığı, bu pasaportla işlemleri tamamlayıp daha sonra oğlunu ABD'ye götürdüğünü ifade etti.

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Mahkeme, çocuğun Türkiye'ye iadesine karar verdi. Onur Tatari de New York'a giderek oğlunu geri getirdi.

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