Filtrasyon sektörü, 28-30 Ağustos’ta IFTEX 2025’te buluşacak

Gıdadan otomotive, sağlıktan tarıma tüm sanayi dallarında havanın, suyun, ve diğer sıvıların temizlenerek kullanılabilir hale getirildiği filtrasyon sektörü, yenilikçi teknolojileri tanıtmak ve değerlendirmek için buluşacak. 28-30 Ağustos 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Filtre Endüstrisi, Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı’nın (IFTEX 2025), Türkiye’de filtrasyon sektörünün ilk ve tek zirvesi olarak global çapta da buluşma noktası olacak.

Uluslararası etkinlik ve sergi organizasyonu şirketi B2B Fairs Genel Müdürü Barış Salur, düzenledikleri fuara ilişkin şu açıklamada bulundu: “Organizasyonunu üstlendiğimiz IFTEX 2025, dünyanın buluşma noktası konumundaki İstanbul’da, filtrasyon sektörüne yönelik global çapta gerçekleştirilecek ilk fuar. İç pazarın yanı sıra, ihracat hedefli planlamalara da sahne olacak fuar, uluslararası arenada şimdiden yankı uyandırmaya başladı. Sektör oyuncularının sektörün sesi olarak görebileceği ve global şirketlerle bir araya gelebileceği bir zemin hazırlıyoruz.”

“DAHA VERIMILI VE ETKILI ÇÖZÜMLER GELIŞTIRILMESINE KAPI ARALAYACAĞIZ”

Filtrasyon pazarının son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi kazandığını belirten B2B Fairs Genel Müdürü Barış Salur, “Endüstriyel ihtiyaçların yanı sıra, artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte temiz su ve hava ihtiyacı daha da önem kazanırken, filtrasyon teknolojileri bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için hızla gelişmeye devam ediyor.

Özellikle endüstriyel süreçlerde, sıvı arıtmada ve hava temizleme sistemlerinde filtrasyonun önemi giderek artıyor. Bu büyüme trendinin yakın gelecekte de devam etmesi ve endüstriyel filtrasyon pazarının 34 milyar doları aşması bekleniyor. Biz de düzenleyeceğimiz fuarla birlikte son teknolojileri tanıtacağız ve inceleyeceğiz. Filtrasyon sistemlerinde daha verimli ve etkili çözümler geliştirilmesine kapı aralayacağız” dedi.