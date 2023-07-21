Filtre estetiği yeni tehlikeli

Sosyal medyanın etkisi ile iyice yayılan ve bir akım haline gelen Instagram filtreleri ve K-Pop güzellik algısı nedeniyle henüz gelişimini tamamlamamış çocuklar, estetik merkezlerine başvuruyor ve görünümünü değiştirmeye çalışıyor. Dijital filtreler ergenlik çağındaki çocuklarda gerçek dışı beklentiler yaratıyor. Peki geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bu durumlar için anne babalar ne yapmalı?

Instagram, Snapchat veya TikTok filtrelerinin ve K-Pop güzellik algısının, estetik operasyon taleplerini artırdığına dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, 14-15 yaşındaki ergen bireylerin henüz vücut gelişimlerini tamamlamadan estetik operasyon talebinde bulunduklarını belirtti. Ailelerin o talepler karşısında çaresiz kaldığına dikkat çeken Yeşiladalı, “Aileler, çocuklarıyla iletişimi koparmamalı, ihtiyaç duyulduğunda ise psikolojik destek almaktan kaçınılmamalı. Aksi halde küçük yaşlarda gerçek dışı beklentiler, hayal kırıklıklarına ve sağlıklarında geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir” diye uyarıda bulundu.

Bu açıklamanın nedeni dijital filtrelerin ergenlik çağındaki çocuklarda gerçek dışı beklentiler yaratması.

Sosyal medyanın etkisi ile iyice yayılan ve bir akım haline gelen Instagram filtreleri ve K-Pop güzellik algısı nedeniyle henüz gelişimini tamamlamamış çocuklar, estetik merkezlerine gitmek istiyor.

Ergenler sadece bununla da kalmadı, sosyal medyanın kullanımı arttıkça, özellikle de son dönemin K-Pop (Güney Kore kökenli pop akımı) güzellik algısı iyice kendine yer edindi ve gençlerde de estetik taleplerini artırdı.

Op. Dr. Güray Yeşiladalı, “K-Pop akımından etkilenip estetik merkezlerine başvuran genç insan sayısı arttı. Böyle bir trendin başladığını söyleyebiliriz. Kore, son yıllarda hem müzik hem görsel sanatlar hem de estetik cerrahi açısından önemli bir noktada. Hem Avrupa’da hem de dünyanın geri kalan bölgelerinde yayılımı artıyor ve öncelikle etkilenenler de ergenler oluyor” diye konuştu.

Yeşiladalı şunları söyledi:

“Zaman zaman aileler, gençlerin istekleri karşısında çaresiz kalıyorlar o nedenle ailelerle de görüşmek durumunda kalıyoruz. Ben bu yaştaki bireylere estetik yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini tamamlamamış bireyin vücudunda kalıcı işlemler yapmak medikal olarak da etik olarak da uygun değil”

“HEDEFLERİNE BÖYLE ULAŞAMALARI MÜMKÜN DEĞİL”



Bu durumun psikolojik ve fiziksel olarak gençleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Yeşiladalı, “Ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Ergen bireyler yalnız bırakılmamalı, böyle durumlarda aileler ve çocuklar arasında bir uzaklık yaşanıyor, buna müsaade edilmemeli, aileler çocuklarına onları desteklediklerini ve yanlarında olduklarını hissettirmeli.” Şeklinde konuştu.

BEKLENTİLER GERÇEKÇİ Mİ?



Gerçekçi olmayan yüz filtrelerinin insanların estetik arayışını artırdığına ve bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Yeşiladalı, sözlerine şunları da ekledi:

“Bu filtreler gerçek değil ve görüntünüzü değiştiriyor. Filtrelerdeki gibi görünme arayışı kişiyi sağlıksız durumlara sokabilir. Gerçekçi beklentiler konulmalı. Bu beklentiler gerçek dışıysa çok genç yaşta hayal kırıklıkları ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunları yaşanabilir.”



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