Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kahve tüketimiyle ilgili yaptığı açıklamada özellikle filtre kahve konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Filtre kahve içerken bir daha düşünün: Canan Karatay’dan zehir gibi uyarı!
Prof. Dr. Canan Karatay, filtre kahve yapımında kullanılan kağıt filtrelerin bromür gibi kimyasallar içerdiğini ve sıcak suyla birlikte vücuda geçerek kanser, Alzheimer ve tiroidit gibi hastalıklara zemin hazırladığını söyledi.
Karatay, filtre kahve makinelerinde kullanılan beyaz ve kahverengi kağıt filtrelerin bromür gibi kimyasallar içerdiğini ve bu maddelerin sıcak suyla birlikte kahveye geçerek doğrudan kan dolaşımına karıştığını söyledi.
Bu kimyasalların uzun vadede DNA hasarına yol açabileceğini ve kanser, Alzheimer, tiroidit gibi hastalıkların temelini oluşturduğunu ifade etti.
Karatay, en sağlıklı kahve türünün Türk kahvesi olduğunu belirterek, “Az veya orta kavrulmuş, şekersiz ve Türk usulü pişirilen Türk kahvesi yüksek antioksidan ve polifenol içerir, kanseri önleyici etkisi vardır” dedi.
French press gibi metal filtreli yöntemlerin daha güvenli olduğunu belirten Karatay, granül kahveler ve aromalı hazır kahvelerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi.
Karatay, "Filtre kahve, french press denilen demlikle demlendiği zaman en sağlıklısıdır" dedi.
Canan Karatay, 2 Mart 1943'te Vasfiye ve Ömer Naimi Erdem çiftinin kızı olarak Elazığ'da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da Lise öğrenimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı.
1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.
Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir. Mehmet Rahmi Karatay adında bir oğlu vardır.