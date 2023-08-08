Filtre kahve nasıl zayıflatır?

Editör: Erkavim Yıldırım

Kilo kaybında büyük rol oynayan siyah kahvede klorojenik asit gibi bazı bileşikler vardır. Bir yemekten sonra siyah kahve tükettiğinizde, içinde bulunan klorojenik asit vücutta glikoz üretimini yavaşlatır.

Aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin üretimi de azalır. Bu işlem, yalnızca kafein ve kolrojenik asit yönünden zengin siyah kahve içildiğinde gerçekleşir.

Kahveye süt veya krema eklemek normal bir siyah kahveden daha iyi tadacaktır ancak kilo vermeye yardımcı olmaz. Kolesterolü içermeyen asit dışında, siyah kahve ayrıca kilo kaybı için gerekli bir bileşik olan antioksidanlar içerir.

Siyah kahvenin içindeki kafein, metabolik aktiviteyi uyarır ve açlığı bastıran enerji seviyesini artırır. Bir fincan sade kahve 5.4 kalori içerir ve aynı zamanda kalorisiz bir içecek olarak da bilinir. Şeker veya krema eklendiğinde kalori seviyesi artar.

Siyah kahve içmek, günlük kalori seviyenize birçok değişiklik getirebilir. Siyah kahve metabolik aktiviteyi uyardığından, sizi aktif tutar ve daha fazla kalori yakar. Böylece, günde kilo kaybına yardımcı olan çok sayıda kalori tutabilirsiniz. Antrenmandan önce siyah kahve içmek, daha fazla kalori yakmanın en iyi yoludur.

Siyah kahve geçici kilo kaybına neden olur. Yani idrara çıkma yoluyla istenmeyen atık su ve vücutta sıvı birikmesini önler. Bu, içinde bulunan zengin kafein içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Kalıcı kilo kaybı sadece vücuttaki yağ içeriği azaldığında olur. Siyah kahve daha fazla kalori yakmak suretiyle kalıcı kilo kaybına yardımcı olur. Bu kilo kaybı ile bağlantılıdır çünkü daha fazla kalori yakmak ağırlığı yavaşlatır.

Aşırı tüketilen herhangi bir şeyin yan etkileri olabilir. Benzer şekilde, siyah kahve fazla tüketildiğinde hipertansiyona neden olur.