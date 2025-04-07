Filyos Çayı'nda yaşanan felakette ölenler anıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Filyos Çayı'nda yaşanan felakette ölenler anıldı

Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişiyi anma töreni düzenlendi.

Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra ölenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

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Törene, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın yanı sıra ilçe protokolü ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen araçtaki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

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