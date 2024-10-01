Final hazırlığındaki diziler

Sıkıcı geçen bir yaz döneminin ardından başlayan yeni televizyon sezonu, hepimize iyi geldi. Şimdiye kadar farklı konu ve hikâyeleriyle çok sayıda yapım, izleyiciyle buluştu.

Neredeyse 1 ay doldu dolacak. Bazı diziler için tehlike çanları çalmaya başladı bile. Bunların ya günleri yanlış seçildi ya kadrosu yeterli değildi ya da hikâyesi zayıf olduğu için istenilen reytingleri alamadılar. atv’den ‘Kör Nokta’ ve ‘Karadut’; NOW TV’den ‘Kötü Kan’, ‘Yabani’ ve ‘Hudutsuz Sevda’; Kanal D’den ‘Taş Kâğıt Makas’ ve ‘Güzel Aşklar Diyarı’; Show TV’den ‘Sandık Kokusu’ ve TRT 1’den ‘Kara Ağaç Destanı’ için işler güzel gitmiyor. Alınan sonuçlar ortada. Bugün yarın yavaş yavaş final kararları açıklanırsa, şaşırmamak gerekir.

Verilen onca emeğe karşı saygısızlık yapmak haddim değil ama görünen köy kılavuz istemiyor. Başarılı yapımları yazdığımız kadar başarısız olan dizileri de yazmak görevimiz. Umarım, bu diziler önümüzdeki bölümlerde bir sıçrama yaparak beni yanıltır.

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Sensiz Daha Güzel

Alternatif pop müziğin en üretken şarkı yazarı ve yorumcularından Gökhan Türkmen’in yeni şarkısı ‘Sensiz Daha Güzel’, GTR Müzik etiketiyle yayınlandı.

Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Aytaç Özgümüş imzası taşıyor. Bir ayrılık sonrası yaşanan sıkıntının hikâyesini pozitif bir dille anlatan şarkı, mid tempolu ve funk gitar ritimlerini de içinde barındırıyor.

Yalnız olma durumunu derin bir hüzünle anlatılan şarkının klibini Murat Joker çekmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Sensiz Daha Güzel’in dinleyeni bol olsun.

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‘Çiçekçi Sokağı’ndaki sırlar

Teatro Rudius’un komedi ve dramı harmanlayan ödüllü oyunu ‘Çiçekçi Sokağı’, yeni sezonun ilk temsili için yenilenen oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Cuma akşamı saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Kosta Kortidis’in 1900’lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden, sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Pera’da Çiçekçi Sokağı’nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyun, gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikâyesini sahneye taşıyor.

Oyunun kadrosunda Kosta Kortidis ile birlikte Hicran Özgür, Dilara Tabak, Alp Balkan, İlkay Özşen, Ali Alkın Aydın, Çağdaş Başoğlu ve Akın Kaplan rol alıyor.