Final kararı aldığı konuşuluyordu! Aşk ve Gözyaşı’nda flaş gelişme

Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizi Aşk ve Gözyaşı için geçtiğimiz hafta final kararı alındığı yönünde haberler çıkmıştı. Fakat kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şimdilik final kararı rafa kaldırıldı.

DİZİNİN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Diziye dair bir diğer önemli gelişme ise yönetmen değişikliği oldu. O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin yeni yönetmeni Çağatay Tosun oldu.

Yurt dışında büyük ilgi gören dizi, şimdilik yayın hayatına devam ediyor.

AŞK VE GÖZYAŞI'NIN KONUSU

Dizi, evlilikleri boşanma noktasına gelen Meyra ve Selim'in hayatına giren beklenmedik bir hastalık haberiyle birlikte yaşadıkları büyük değişimi konu alıyor. Bu kriz, çiftin ilişkisine ikinci bir şans veren, duygusal bir hikayeye dönüşüyor.