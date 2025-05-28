Final maçında ilk 11'ler belli oldu: Betis mi, Chelsea mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek maçın ilk 11'leri belli oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak maça iki takım şu 11'ler ile çıkacak:

Real Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Fornals, Cardoso; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

Kupayı müzesine götürecek takım, Konferans Ligi'nde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. İspanyol ekibi Real Betis, son iki sezonun finalisti Fiorentina'yı eleyerek finale kalmıştı. Chelsea ise Djurgarden'ı geçip final biletini aldı.

Real Betis ile Chelsea, Konferans Ligi finaliyle tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha UEFA Kupa Galipleri Kupası 1997-98 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Chelsea iki maçı da kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 2005-06 sezonlarındaki maçlarda ise İngiltere'deki mücadelede Chelsea, İspanya'daki karşılaşmada ise Real Betis galip geldi.

Konferans Ligi finalinde Halil Umut Meler dördüncü hakem, Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak maç TRT'den canlı yayınlanacak.