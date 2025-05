Final tarihi belli olan diziler

Eylül ayında başlayan 2024-2025 televizyon sezonunda çok sayıda dizi ekrana geldi. Reytinglerde yüzleri güldüren yapımlar yoluna devam ederken istenilen başarıyı elde edemeyen diziler ise final yapıyor.

atv’de Cuma akşamları yayınlanan ‘Sustalı Ceylan’, yarın son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizi, 6. bölümüyle ekranlara veda edecek. Show TV’de Pazar günleri ekrana gelen ‘Deha’, 25 Mayıs’ta 32. bölümde final yapacak. TRT 1’de Pazartesi’leri izleyicisiyle buluşan ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ de 26 Mayıs’ta 58. bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

26. bölümde final yapması iptal edilen, maliyet indirimi sonrası 35. bölümde sezonu kapatması planlanan ancak tatil arası nedeniyle bir bölüm yayınlanmayan Show TV’nin Perşembe akşamları yayınlanan dizisi ‘Siyah Kalp’in vedası öne çekildi ve 29 Mayıs’taki 34. bölümde son kez izleyici karşısına çıkacak.

Roisin Murphy, Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü sanatçıların konser vereceği 2025 yazında Türkiye’de gerçekleşecek önemli bir konser daha duyuruldu. Elektronik, dans ve pop müziği harmanlayan İrlandalı sanatçı Roisin Murphy’nin kendine has tarzı ve etkileyici sahne performansıyla 19 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacağı açıklandı.

Mark Brydon ile kurduğu Moloko grubuyla dünya çapında ünlenen, ‘Things To Make and Do’ albümüyle global müzik listelerinde yer alan ve son albümü ‘Hit Parade’ ile dünya turuna çıkan Murphy’nin önemli müzik duraklarından biri de İstanbul olacak.

Roisin Murphy, sahne şovları, iddialı prodüksiyonları ile dünyada canlı olarak dinlenmesi tercih edilen önemli müzisyenler arasında yer alıyor.

Yeni şarkısına Londra’da klip çekti

Türkücü Maral’ın yeni şarkısı ‘Maralım’ piyasaya çıktı. Söz ve müziği Alaaddin Ergün’e ait şarkının düzenlemesi Esad Fidan imzası taşıyor.

Modern altyapısı, drill-besk ritmi ve güçlü sözleriyle dinleyiciyi ters köşe yapacak şarkıya Londra’da iki gün süren bir klip çekildi. Çekimlerde Aya Projects kalabalık bir uluslararası ekiple birlikte Londra’nın kalbinde şehrin ikonik simgeleri eşliğinde bir görsel şölene imza atıldı.

London Eye, Tower Bridge, Soho sokakları, kırmızı telefon kulübeleri ve Thames Nehri’nin sisli fonu, klibin her karesinde güçlü bir atmosfer yaratıyor.