Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken yeni bölüm bir türlü ekranlara gelmedi. Hal böyle olunca seyircide dizinin bitmiş olabileceğini düşündü. İnci Taneleri ne zaman başlayacak, günü mü değişti soruları araştırılmaya başlandı.

YILMAZ ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İnci Taneleri'nin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konuya dair açıklama geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' dedi.

DİZİNİN GÜNÜ DEĞİŞEBİLİR

İnci Taneleri için bekleyiş sürerken YeniÇağ Gazetesi Yazarımız Mehmet Şahincileroğlu, Halef ve Veliaht dizilerinin perşembe günleri ekranlara gelmesinden dolayı İnci Taneleri’nin günün değişebileceğini köşesine taşıdı.

İNCİ TANELERİ’NİN KONUSU

Azem Yücedağ adlı öğretmenin kaybettiklerini bulma mücadelesini konu alan İnci Taneleri, Azem'in öğretmen eşini öldürme suçlaması üzerine kuruluyor. Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayatı olan Azem, eşinin ölümüyle kendisini tersine dönmüş bir hayatın içinde buluyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, sakladığı büyük sırla birlikte yaşam mücadelesine başlıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi oyuncular rol alıyor.