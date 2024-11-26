TRT 1’de Cuma günleri yayınlanan ‘Kara Ağaç Destanı’, sezon başından bu yana güçlü rakipleri ‘Yalı Çapkını’ (Star TV), ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D) ve ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) karşısında bir türlü reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamadı.

Kanal yönetimi, alınan sonuçların ardından final kararı aldı. Geçen hafta 26. bölümüyle ekrana gelen dizi, aksi bir durum olmazsa 30. bölümde 20 Aralık Cuma akşamı ekranlara veda edecek.

Öte yandan, tehlike çanlarının çaldığı bazı diziler de var. ‘Sahipsizler’ (Star TV), ‘Yabani’ (NOW TV), ‘Yalan’ (Kanal D), ‘Sandık Kokusu’ (Show TV) ve henüz ilk bölümü yayınlanmasına rağmen ‘Aşk Evlilik Boşanma’ (NOW TV), final yolu görünen diziler arasında bulunuyor. Bu yapımların reytinglerinde bir yükseliş yaşanır ve biraz daha devam edebilirler mi? İlerleyen günlerde sonuçları göreceğiz ama bir gerçek var ki, o da yukarıda adı geçen diziler için tehlike sinyallerinin çoktandır geliyor olması. Takipteyim.

31 yıl sonra geri dönüyor

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Yılmaz Erdoğan’ın 1993 yılında yazdığı ve sahnelendiği yıllarda rekor düzeyde seyirci sayısına ulaşan oyunu, 31 yıl sonra ‘Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni’ adıyla tiyatro sahnesine geri dönüyor.

Erdoğan’ın yeni skeçler ekleyerek yeniden kaleme aldığı oyunun başrolünü daha önce de olduğu gibi usta oyuncu Yasemin Yalçın üstleniyor. Oyun, Vigor Kültür Sanat ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun ortak yapımı olarak sahneye taşınacak. Prömiyerini 6 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’da Trump Sahne’de gerçekleştirecek olan oyunun biletleri de satışa çıktı.

Prömiyerin ardından farklı şehirlerde tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam edecek oyunun kadrosunda Yasemin Yalçın’la birlikte İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak bulunuyor.

Öyle Bir Dünya Yok

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Aslı Hünel, yeni şarkısı ‘Öyle Bir Dünya Yok’u Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözü Murat Sağır’a, müziği Hakan Demirtaş’a ait şarkının düzenlemesini Veysel Samanlıoğlu yapmış. Oldukça enerjik olan şarkıya Erkan Nas’ın yönetmenliğinde eğlenceli de bir klip çekilmiş. Aslı Hünel, kendine has tarzıyla şarkıyı harika okumuş.

Kıpır kıpır bir şarkı olan ‘Öyle Bir Dünya Yok’, şu soğuk günlerde içimizi ısıttı. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.