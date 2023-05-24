Final yolunda ilk yarı golsüz geçti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u ağırlıyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlanırken, gol sesi çıkmadı.
Sivasspor'un önemli oyuncularından Max Gradel, ilk yarıda sakatlanarak maça devam edemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
2' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
5' Ceza sahasının solunda topl
14' Ferdi'nin sağ kanattan içeri ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşun top dışarı çıktı. Hakem pozisyon öncesinde İrfan Can'ın rakibine faul yaptığını tespit etti.
19' İrfan Can sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Dönen topa İrfan Can'ın tekrar vuruşunda top auta gitti.
28' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Szalai'nin vuruşunda top yandan farklı şekilde dışarı çıktı.
37' Arao'nun sağ kanattan ortasında Valencia'nın vuruşu savunmadan sekti. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.