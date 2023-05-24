Final yolunda ilk yarı golsüz geçti

Fenerbahçe ile Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı.

Final yolunda ilk yarı golsüz geçti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u ağırlıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlanırken, gol sesi çıkmadı.

Sivasspor'un önemli oyuncularından Max Gradel, ilk yarıda sakatlanarak maça devam edemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

5' Ceza sahasının solunda topl

14' Ferdi'nin sağ kanattan içeri ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşun top dışarı çıktı. Hakem pozisyon öncesinde İrfan Can'ın rakibine faul yaptığını tespit etti.

19' İrfan Can sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Dönen topa İrfan Can'ın tekrar vuruşunda top auta gitti.

28' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Szalai'nin vuruşunda top yandan farklı şekilde dışarı çıktı.

37' Arao'nun sağ kanattan ortasında Valencia'nın vuruşu savunmadan sekti. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Son Haberler
Real Madrid 89'da gelen golle kazandı Spor
Real Madrid 89'da gelen golle kazandı
Üsküdar'da bariyerleri aşan otomobil 10 metre yüksekten alt yola düştü Güncel
Üsküdar'da bariyerleri aşan otomobil 10 metre yüksekten alt yola düştü
Tina Turner kimdir? Rock müziğin kraliçesi öldü Magazin
Tina Turner kimdir? Rock müziğin kraliçesi öldü
BOTAŞ ertelenen doğal gaz borcuna karşılık Rusya'ya satılıyor Ekonomi
BOTAŞ ertelenen doğal gaz borcuna karşılık Rusya'ya satılıyor
Kriz kâhini Roubini'den korkutan uyarı: Piyasa çökebilir Ekonomi
Kriz kâhini Roubini'den korkutan uyarı: Piyasa çökebilir
Rock’n Roll’un kraliçesiydi Tina Turner hayatını kaybetti Magazin
Rock’n Roll’un kraliçesiydi Tina Turner hayatını kaybetti
Fenerbahçe Ziraat Kupası'nı gözüne kestirdi! Sivas'ı devirip finale çıktı Spor
Fenerbahçe Ziraat Kupası'nı gözüne kestirdi! Sivas'ı devirip finale çıktı