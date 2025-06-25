Finalde sürpriz başlangıç: Fenerbahçe şampiyonluk için çıkmıştı

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Finalde sürpriz başlangıç: Fenerbahçe şampiyonluk için çıkmıştı

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka final serisinin beşinci maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş maça 13-0'lık seri ile başladı. Fenerbahçe ilk çeyreği önde kapattı.

Basketbol Süper Ligi play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ataşehir'deki Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

Maça etkili başlayan siyah beyazlı ekip 13-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe Beko maçtaki ilk sayılarını 5'inci dakikada buldu. İlk çeyreğin ikinci yarısına ağırlığını koyan sarı lacivertliler Nicolo Melli'nin üçlüğüyle ilk çeyreği 21-18 önde bitirdi.

Seride ilk iki maçı kendi sahasında kazanan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ın sahasında oynanan sonraki iki maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak seriyi 3-1'e getirmişti.

Fenerbahçe Beko karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş Fibabanka kazanırsa serinin bir sonraki maçı siyah beyazlıların sahasında oynanacak.

Seri 7'nci maça uzarsa final maçı Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

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