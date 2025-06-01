Finale günler kala duygusal düello! Survivor’da Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor’da finale günler kala heyecan dorukta! Eleme potasında Aycan Yanaç, Sevgi İvme, Ayşe Yüksel ve Volkan Çetinkaya vardı. Nefes kesen düello öncesi yarışmacılar duygularını paylaştı.

Aycan, “Kendimi rahat ve mutlu hissediyorum. Sonumuz hayırlı olsun,” derken, Volkan, “Ufak sakatlıklarım var ama hazırım. Aycan güçlü bir rakip. Güzellikler içinde yarışacağım,” dedi.

Ayşe, “Sevgi’yi çok seviyorum, ona saygım sonsuz. Hak eden kazansın,” diye konuştu. Sevgi ise, “Az kişi kaldık, herkes güçlü. Ayşe ile özel bir bağ kurduk. Duygusallığı bir kenara bırakıp mücadele edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Düello finalinde Sevgi İvme’ye yenilen Aycan Yanaç, Survivor’a veda etti. Aycan, ayrılırken, “Çok yoruldum, tükendim. Bugün kazanıp yarın mutsuz olmak istemedim. Herkese hakkım helal olsun,” dedi.

AYCAN YANAÇ KİMDİR? KARİYERİNE NEREDE BAŞLADI?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998’de Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. Aslen İzmirli olan Yanaç, futbola çocuk yaşlarda Nürnberg’de başladı ve ardından Köln’de devam etti. 173 cm boyunda, 63 kilo ağırlığında olan Aycan, forvet pozisyonunda oynayan profesyonel bir futbolcudur. Kariyerine Almanya’da başlayan Yanaç, 2015’te Greuther Fürth’e transfer oldu, ardından Nürnberg’e geri döndü. 2020’de Türkiye’de ALG Spor’a imza attı. Ancak, Survivor 2022: All Star’a katılmak için futbol kariyerine ara verdi.

Survivor 2020’de ilk kez yer alan Aycan, parkurlardaki hızı, çevikliği ve rekabetçi ruhuyla dikkat çekti. 2022 All Star sezonunda da mücadele eden Yanaç, yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Ayrıca Exatlon Almanya’da ikinci olarak büyük bir başarı elde etti ve adından söz ettirdi.