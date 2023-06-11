Finale saatler kala Fenerbahçe'den büyük sürpriz

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Maça saatler kala Fenerbahçe'nin sürpriz kararını taraftarlarına duyurdu.

Sarı lacivertli takım bu akşam İzmir’de oynanacak finale gelecek sezonun 5 yıldızlı formasıyla çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılmasını ve yıldız olarak formalara eklenmesini istiyordu.

Bu talep kabul edilmemesine rağmen Fenerbahçe, gelecek sezon formalarına 5 yıldız koydurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak! Yeni çubuklumuz karşılaşma sonrasında fenerium.com’da ön satışta!” ifadeleri kullanıldı.