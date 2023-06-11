Finale saatler kala Fenerbahçe'den büyük sürpriz

Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala aldığı çarpıcı kararı taraftarlarına duyurdu.

Finale saatler kala Fenerbahçe'den büyük sürpriz

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Maça saatler kala Fenerbahçe'nin sürpriz kararını taraftarlarına duyurdu.

Sarı lacivertli takım bu akşam İzmir’de oynanacak finale gelecek sezonun 5 yıldızlı formasıyla çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılmasını ve yıldız olarak formalara eklenmesini istiyordu.

Bu talep kabul edilmemesine rağmen Fenerbahçe, gelecek sezon formalarına 5 yıldız koydurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak! Yeni çubuklumuz karşılaşma sonrasında fenerium.com’da ön satışta!” ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
Pratik kurabiye nasıl yapılır? Pratik kurabiye tarifi malzemeler neler? Keşfet
Pratik kurabiye nasıl yapılır? Pratik kurabiye tarifi malzemeler neler?
Yunanistan'dan Türkiye sınırına yeni hamle: 100 metre uzunluğunda olacak Güncel
Yunanistan'dan Türkiye sınırına yeni hamle: 100 metre uzunluğunda olacak
Dünya evine İzmir Marşı ile girdiler Güncel
Dünya evine İzmir Marşı ile girdiler
'Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi Magazin
'Kuruluş Osman'da Burak Özçivit krizi
Aldatmak sezon finali ne zaman? Aldatmak sezon final fragmanı yayınlandı m? Keşfet
Aldatmak sezon finali ne zaman? Aldatmak sezon final fragmanı yayınlandı m?
Vivo Y36 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Fiyatı da belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Vivo Y36 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Fiyatı da belli oldu