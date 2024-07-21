Financial Times'tan dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı . 'Geldiği gibi kaçabilir'

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan yabancı fon yöneticileri ve bir Türk ekonomi yetkilisi, Türkiye'ye son dönemde yüksek faiz sebebiyle gelen sıcak paranın, ani bir küresel veya yerel şok olması halinde hızla çıkabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Yapılan analizde, “İşlemciler milyarlarca doları Türk lirasına yatırıyor" başlığı kapsamında fonların yüksek faizden yararlanmak maksadıyla Türkiye’ye yöneldiği fakat bu durumun ani piyasa değişimlerine karşı ülkeyi savunmasız bırakabileceğine dikkat çekildi.

CARRY TRADE AKIŞI VE TÜRKİYE'NİN DURUMU

Düşük maliyetli borçlanarak yüksek getiri sağlayan paralara yatırım yapma stratejisi olan 'carry trade' akışının altı çizilen haberde, Türk lirasının 2024’ün başından beri ABD dolarına karşı yüzde 18 kazanç sağladığı belirtildi.

Türkiye’ye Ekim 2023’ten bu tarafa toplamda 24 milyar dolarlık carry trade amaçlı fon akışı sağlarken, lira tahvillere son bir yılda 12,5 milyar dolarlık yabancı girişi olduğu aktarıldı.

HIZLI PARA VE YATIRIMCI GÜVENİ

Yapılan analizde, Türkiye’ye girişlerin büyük bir kısmının "hızlı para" akışı biçiminde olduğu ve bu sebeple olası bir şokta hızlı çıkış olabileceğine dikkat çekildi. Abrdn yatırım şirketinden Kieran Curtis, "Bu tür işlemlerde hızlı paranın payı artıyor, bu da tersine dönmeye daha yatkın hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Bir Türk ekonomi yetkilisi de benzer görüşlerini yayımlayarak, dışsal şokların kararsız yatırımcıları Türkiye piyasalarından kaçırabileceğini kabul ettiğini belirtti.

YEREL TASARRUF SAHİPLERİNİN RİSKLERİ

Hedge fon yöneticileri, Türkiye'ye olan ilginin yanı sıra yerel tasarruf sahiplerinin liraya olan güvenini kaybetme riskine de vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artışın yabancı sıcak para çıkışına karşı koruma sağlayabileceği belirtilirken, büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımların henüz gerçekleşmediği ifade edildi.

FIM Partners’ın makro strateji şefi Charlie Robertson, Mehmet Şimşek’in yatırımcılara tahmin edilebilirlik sunabileceğini, fakat bunun sonuçlarının birkaç yıl içinde görülebileceğini söyledi.