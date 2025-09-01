Finans devinden Avrupa’ya sert uyarı

J.P. Morgan Asset Management, Avrupa’da mali baskıların yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadığını, birçok ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek yatırımcılara ülke bazlı risk analizi çağrısı yaptı.

Küresel varlık yöneticisi olarak ön plana çıkan J.P. Morgan Asset Management, Avrupa’da devlet borçlarında dengelerin değiştiğine vurgu yaptı.

“ÇEKİRDEK-ÇEVRE” AYRIMININ YETERSİZ

Şirket, çevre ülkelerde son on yılda kaydedilen mali iyileşmeye karşın, çekirdek ülkelerde borçlanma dengelerinin bozulduğunu vurguladı. Bu nedenle yatırımcıların risk değerlendirmesinde klasik “çekirdek-çevre” ayrımının yetersiz kaldığını belirten kurum, Avrupa devlet tahvillerine geniş yelpazeli stratejilerle yaklaşılmasını önerisinde bulundu.


Varlık yöneticisi, Avrupa'nın çevre ülkelerindeki on yıllık mali iyileşme ve çekirdek ülkelerdeki kötüleşen borç dinamikleri sonrasında, risk değerlendirmesinde ülke bazında seçim yapılması gerektiğini ifade etti. J.P.Morgan AM, bu çerçevede, Avrupa devlet tahvillerinin tüm yelpazesine erişim sağlayan stratejilerin değerlendirilmesini tavsiye etti.

