Finans devinden Avrupa’ya sert uyarı

Küresel varlık yöneticisi olarak ön plana çıkan J.P. Morgan Asset Management, Avrupa’da devlet borçlarında dengelerin değiştiğine vurgu yaptı.

“ÇEKİRDEK-ÇEVRE” AYRIMININ YETERSİZ

Şirket, çevre ülkelerde son on yılda kaydedilen mali iyileşmeye karşın, çekirdek ülkelerde borçlanma dengelerinin bozulduğunu vurguladı. Bu nedenle yatırımcıların risk değerlendirmesinde klasik “çekirdek-çevre” ayrımının yetersiz kaldığını belirten kurum, Avrupa devlet tahvillerine geniş yelpazeli stratejilerle yaklaşılmasını önerisinde bulundu.



Varlık yöneticisi, Avrupa'nın çevre ülkelerindeki on yıllık mali iyileşme ve çekirdek ülkelerdeki kötüleşen borç dinamikleri sonrasında, risk değerlendirmesinde ülke bazında seçim yapılması gerektiğini ifade etti. J.P.Morgan AM, bu çerçevede, Avrupa devlet tahvillerinin tüm yelpazesine erişim sağlayan stratejilerin değerlendirilmesini tavsiye etti.

