Finans sektöründe yapay zeka dönemi! Uzmanların öngörüsü korkuttu

Teknolojinin hayatımızdaki etkisi yapay zekayla birlikte daha da hissedilir bir hale geldi. Yapay zekanın hızlı işlevsel ve üretken olması bir çok sektörde kolaylık sağlarken iş dünyasında çalışanları da tedirgin etmeye başladı.

Yapay zekanın etkisinin hissedildiği sektörlerden biri de finans sektörü.Goldman Sachs CEO’su David Solomon, eskiden altı kişilik bir ekibin iki haftada hazırladığı halka arz dosyalarının artık yapay zekâ ile dakikalar içinde tamamlanabildiğini belirtiyor.

Moelis & Co.’nun CEO’su Navid Mahmoodzadegan da benzer bir uyarıda bulunuyor. Yatırım bankacılığının alt kadrolarında küçülme bekleniyor.

Sektörde yaşanan bu gelişmeler ışığında öngörüler genç ve kıdemsiz çalışmalara duyulan ihtiyacın zamanla azalacağı yönünde uzmanlara göre sektörün önümüzdeki yıllarda %30’a varan oranında bir küçülme yaşaması muhtemel görünüyor.