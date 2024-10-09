Finans uzmanı Şenol Babuşcu paylaştı: En küçük Euro kağıt para en büyük TL banknotu ile eşitlenmek üzere

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken paylaşım. Babuşcu paylaşımıyla 200 TL'nin 15 yıl içinde geldiği durumu gözler önüne serdi.

200 TL'lik banknot 1 Ocak 2009 yılında tedavüle girdi. 1 Ocak günü piyasalar kapalı olduğu için 2 ocak günü kuruna göre, 1 Euro 2,12 TL yapıyor. O günkü kura göre tedavüle girdiği gün 200 liralık banknotla 94,33 euro alınabiliyordu. Rakam TCMB'nin 2 ocak günü kuruna göre hesaplandı. Aynı gün 200 lira ile 134 dolar alınabiliyor. Avrupa Birliği para biriminin en küçük banknotu 5 euro...İşte finans uzmanı Prof. Dr Şenol Babuşcu o en küçük euro banknotuyla bugün TL'nin en büyük banknotu 200 TL'ye eşitlenmeye çok yakın olduğunu paylaştı. 200 TL'nin 15 yılda hangi hallere düştüğünü gözler önüne serdi

Şenol Babuşcu'nın paylaşımı şöyle:

"En küçük Euro kağıt para en büyük TL kağıt paraya eşitlenmek üzere. 5 Euro neredeyse 200 TL oldu…"

2 Ocak 2009 Merkez Bankası döviz kurları