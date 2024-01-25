Finans ve muhasebe profesyonellerinin dil eğitimi için önemli iş birliği

Dünyanın 181 ülkesinde 247 binden fazla üyesi ve 526 binden fazla adayı bulunan küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA’in üyeleri arasına katılmak isteyen, ancak bunun için dil yetkinliklerini artırma ve güçlendirme gereksinimi duyan adaylarına süreçlerinde destek olabilmek adına ETS Global ve ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan yetkilileri geçtiğimiz günlerde bir “İş Birliği Protokolü” imzaladı. Protokol, ETS Global’in İstanbul’da bulunan genel merkezinde ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz ve ETS Global B.V. Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten tarafından imzalandı.

ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, günümüz iş dünyasında ve mevcut rekabetçi yapı içerisinde, tüm meslek gruplarında olduğu gibi ve hatta belki daha da fazla, finans ve muhasebe profesyonellerinin artık uluslararası iş dili olarak kabul gören İngilizce’ye hâkim olmalarının kariyer gelişimlerindeki önemini hatırlattı ve bu kapsamda, ETS Global iş birliği ile adaylarına önemli bir katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti.

ETS Global B.V. Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten bu iş birliği ile ilgili şu sözleri paylaştı: “İki küresel marka önemli bir iş birliğine imza atıyor. Küresel bir dünyada yaşıyoruz ve iş yetkinliklerini de global standartlarda sunabilmek kişiler için hayati bir öneme sahip. Bu iş birliği ile finans ve muhasebe profesyonellerine katacağımız en büyük değer ise, iş yetkinliklerini ve İngilizce dil yeterliliklerini global standartlarda sunmalarına fırsat sağlayarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hedefledikleri kariyerlerine daha hızlı ulaşmalarını yardımcı olmak.”

Alanlarında uzman iki güçlü kurum arasında imzalanan protokol kapsamında, ETS Global B.V, iş ortağı Wall Street English tarafından sunulan ve Türkiye’de büyük ilgi gören “İş İngilizcesi” eğitim programlarında ACCA adaylarına özel indirimin yanı sıra, 160’tan fazla ülkede 14,000 kurum tarafından kabul edilen ve adayların İş İngilizcesi seviyelerini doğru ölçümlemeler ile sertifikalandıran TOEIC testlerinde de yine ACCA adaylarına ve üyelerine özel indirim imkânı sunulacak.