Finansal Kurumlar Birliği’nden istikrarlı büyüme mesajı

Emre Ballı, hali hazırda 5 sektör ve 124 üye şirketle beraber; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yani Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Ballı, ürün ve hizmetler ile bu kalkınma hamlesinin temel aktörleri olan sanayiciden KOBİ’lere ve ihracatçılara kadar ekonomiye itici güç veren tüm paydaşlara dokunmaya; finansal çözümlerle yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ballı Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

2024 yılı 6 aylık konsolide rakamlarına bakıldığında;

İşlem hacmimizin 830 milyar lira,

Aktif toplamımızın 787 milyar lira,

Özkaynak büyüklüğümüzün 147 milyar lira,

Müşteri sayımızın ise 6 milyona eriştiğini tahmin ediyoruz.

Finansal Kiralama Sektörü’nde faaliyet konusu alacaklar %25 büyüyerek 203 milyar lira seviyesini gördü.

Faktoring Sektörü işlem hacmi, %64 büyüme göstererek 522 milyar lira olarak belirlenirken, Finansman Sektörü aktif büyüklüğü, %67 artışla 164 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Varlık Yönetim Şirketleri Sektöründe Kuruluşundan bu yana devralınan portföy büyüklüğü, 109 milyar lira olurken, Tasarruf Finansman Sektöründe ise toplam sözleşme tutarı 275 milyar lirayı gördü.

Ballı, sigorta sektörü ve sermaye piyasalarının da yer aldığı banka dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içinden aldığı payın yüzde 40’ların üzerinde seyrettiğini ve bizde ise bu oranın henüz yüzde 16’lar düzeyinde olduğunu söyledi.

2015’te ülkeye kazandırılan ‘Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi’ ile ‘Merkezi Fatura Kaydı Sistemi, 2020’de hayata geçirdikleri ve en iyi özel bulut projesi ve maliyet verimliliği alanlarında iki kez ödüle layık görülen BDDK onaylı Türkiye’nin ilk finans bulutu olan ‘FKBulut Ortak Veri Merkezi’ ve son olarak 2023’te yayınlamaya başladıkları “FKB Ekonomik Görünüm Endeksi” bunlar arasında yer aldı.

Sektörlere ilişkin 2023’te yapılan bazı önemli mevzuat düzenlemelerini hatırlatmak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Kanunumuzda uzaktan iletişim araçlarının kullanılması amacıyla sözleşme imzalanmasına dair yapılan değişiklikler esnasında Kurulca çıkarılan ikincil düzenlemeler ile gerçek kişi müşteriler için dijital yöntemlerle sözleşme imzalanmasının önünün açılması ve bu çerçevede özellikle bireysel müşterilere hizmet sunmakta olan finansman şirketlerimizin uçtan uca dijital yöntemleri kullanarak müşterilerine hizmet verebilmelerinin önünün açılmış olması,

Finansal Kiralama şirketlerinin yurt dışından kullandığı kredileri üzerinden alınan KKDF’nin kaldırılması,

Finansman sektöründeki şirketlerin, kredi büyümelerini %2 ile sınırlayacak olan zorunlu karşılıklar uygulamasının dışında tutulmasına ilişkin düzenleme,

Varlık yönetim şirketleri açısından 2.500 TL altı alacakların tasfiyesine yönelik düzenlemeler,

Tasarruf Finansman şirketleri yönetmeliğinin elekten geçirilerek sözleşme sınırlarının artırılması, fatura yerine geçmek için dekont düzenleyebilme imkânı tanınması ve yapılan diğer değişiklikler.

EMRE ALİ BALLI GELECEK DÖNEM HEDEFLERİNE DEĞİNEREK ŞU İFADELERİ KULANDI:

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemlerde, istisna ve muafiyetlerden yatırımcının faydalanması sebebiyle, teşvik şartlarının kiracı tarafından ihlali halinde, finansal kiralama şirketlerinin sorumlu tutulmaması için ilgili kanunlarda düzenleme yapılması,

Katılım fonu toplama yetkisi bulunan katılım bankalarının da finansal kiralama işlemleri yapmaları nedeniyle finansal kiralama şirketleri aleyhine kaynak maliyetlerinde oluşan rekabet bozucu hususun giderilmesi,

Yabancı sermayeli finansal kiralama şirketleri bakımından haksız rekabeti gidermek suretiyle Tapu Kanunu’ndaki yabancı şahıslar ve direkt yabancı sermayeli şirketler için getirilen mülkiyet kısıtlamalarının Finansal kiralama şirketleri bakımından giderilmesi,

Faktoring şirketlerinin yurt dışından temin ettikleri yabancı para cinsinden krediler üzerinden hesaplanan KKDF’nin bankalarda ve diğer finansal kuruluşlarda olduğu şekliyle kaldırılması,

Mevduat toplama yetkisi olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak finansman sektörünün Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamının dışında bırakılması,

Üye şirketlerimizin alternatif fon kaynaklarına ulaşabilmeleri için, Merkez Bankası para piyasalarında işlem yapmasına imkân sağlayacak yasal düzenleme taleplerimizin dikkate alınması,

Üye şirketlerimizin bankalardan kullandığı krediler üzerinden alınan BSMV’nin bankaların mevduat depo işlemlerinde olduğu gibi %1’e indirilmesi,

Varlık Yönetim Sektörü’nün 6361 sayılı kanuna geçiş sürecinin hızlandırılması,

Sadece konut, çatılı iş yeri veya taşıt finansmanı ile sınırlandırılmış olan tasarruf finansman sektörünün ürün çeşitliliğinin artırılması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılması,

TMSF tarafından mevduat ve katılım bankalarına sunulan mevduat sigortası modelinin tasarruf finansman şirketleri için de getirilmesi,

Bankalarda olduğu gibi banka dışı finans kesiminin tüzel kişi müşterileri için de uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasına dair ikincil düzenlemelerin çıkarılması

ifadelerini kullandı. Mevzuat taleplerinin gerçekleşmesi, mali ve özel sektöre olumlu yansıyacağını ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Bu konularla ilgili kamu otoritelerin desteğini beklediklerini söyledi.