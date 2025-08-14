Fındığa değer katanlar ödüllendirildi!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

2024 yılında fındık ihracatında rekor kırarak ülkeye önemli ölçüde döviz kazandıran ihracatçılar, fındık üzerine bilimsel çalışma yapan akademisyenler, fındık mamulü üreten girişimciler, örnek bahçe sahipleri ile yerel yönetimler ödüllendirildi.

Kızlar Manastırı’nda gerçekleştirilen programda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Eyüp Ergan, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Özer, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşık Kutlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Adalet Eski Bakanı Cemil Çiçek, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thanı Hareb Juma Aldhaheri, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ve Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman da katıldı.

Açılış konuşmasını Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan yaptı. Eyüp Ergan konuşmasında, Türk fındığı için üretiminden tüketimine kadar çaba gösteren, emek veren herkese teşekkür etti. Bu katkıları unutulmaması için ödül töreni düzenlediklerini belirten Ergan, “Bunu kendimize bir borç bildik. Az da olsa borcumuzu ödemek için, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz bu törene katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra fındığa değer katanlara plaketleri verildi. İşte o kişi ve kuruluşlar;

FINDIĞA DEĞER KATANLAR

2024 yılı Fındık İhraç Rekortmenleri:

1. FERRERO İthalat-İhracat ve Ticaret A.Ş.

2. YAVUZ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

3. OFİ Tarım ve San. ve Tic. A.Ş.

4. YAVUZKAN Hazel Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

5. DURAK Fındık San. ve Tic. A.Ş.

6. BALSU Gıda San. ve Tic. A.Ş,

7. GÜRSOY Tarımsal Ürünler Gıda-San. ve Tic. A.Ş.

8. AHMET AK Gıda ve Tüketim Mad. San. ve Paz. Ltd.Şti.

9. ŞENOCAK Gıda Fındık Ent.Tur.Nak.İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

10.RONLY Gıda San. ve Tic.A.Ş.

11.SABIRLAR Fındık İhracat LTD.ŞTİ.

12.ARSLANTÜRK Tarım Ürünleri San. İhracat ve İthalat A.Ş.

13.ÖZGÜN Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.

Fındığa Değer Katan Kuruluşlar kategorisinde;

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya,

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık.

Fındığa Değer Katan Akademisyenler kategorisinde;

KTÜ’den Prof. Dr. İsmail DEMİR

Giresun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Al Turan.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi adına KTÜ Rektör Yrd. Ömer Faruk Ursavaş,

TRT Müdür Yardımcısı Yavuz Üçüncü

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu,

Arsin OSB Başkanı Dursun Al Sakarya,

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu,

Fındıkocağı ortaklarından İl Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Seyyare Sungur,

Fındığa üreterek değer kazandıranlar kategorisinde;

Adnan Kılıç,

Haydar Meral.

Fındığa değer katan basın mensupları kategorisinde;

1. Ekol TV’den Aleyna Keskin,

2. Anadolu Ajansı’ndan Meltem Yılmaz Karakurum,

3. Karadeniz Ekonomi’den Murat Gürsoy.