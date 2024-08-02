Fındık alım fiyatı açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi 2024/25 Dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

Levant kalite için fındığın kilogramı 130 lira, Giresun kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 lira olacak.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.

Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.