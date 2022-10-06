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Fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu; 2 kız kardeş gözaltında

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 23:49
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Fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu; 2 kız kardeş gözaltında

Fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu; 2 kız kardeş gözaltında
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DHA - Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı.

Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı. Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu.

Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

'POŞETİN İÇERİSİNDE GÖRDÜK'

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ali İngür, "Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba 20 gün önce doğum yapmış ve gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk" dedi.

 

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