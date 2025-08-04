Fındık bahçesindeki akım 2 can aldı

Kaynak: AA / DHA
Fındık bahçesindeki akım 2 can aldı

Trabzon Sürmene'de fındık bahçesinde ölü bulunan çiftin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Sürmene bölgesi Fındıcak Mahallesi'nde H.Ö. ile eşi A.Ö'den haber çıkmayan akrabaları, çiftin fındık toplama işi yaptıkları tarlaya ulaştı.

Çiftin hareketsiz biçimde yerde uzandıklarını fark eden yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık birimlerine bildirim yaptı.

Olay yerine gelen görevlilerce yapılan muayenede hayatlarını kaybettikleri anlaşılan çiftin, fındık bahçesinde elektrik çarpmasına maruz kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Çiftin naaşları kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna nakledildi.

Son Haberler
Fındık bahçesindeki akım 2 can aldı
Fındık bahçesindeki akım 2 can aldı
FIBA 20 Yaş altında kızlarımız gururlandırdı
FIBA 20 Yaş altında kızlarımız gururlandırdı
Balıkesir'de ADRA'FEST 2025 başladı
Balıkesir'de ADRA'FEST 2025 başladı
Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 55'e çıktı
Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 55'e çıktı
Okullarda serbest kıyafet tarih oluyor
Okullarda serbest kıyafet tarih oluyor