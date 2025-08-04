Fındık bahçesindeki akım 2 can aldı

Sürmene bölgesi Fındıcak Mahallesi'nde H.Ö. ile eşi A.Ö'den haber çıkmayan akrabaları, çiftin fındık toplama işi yaptıkları tarlaya ulaştı.

Çiftin hareketsiz biçimde yerde uzandıklarını fark eden yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık birimlerine bildirim yaptı.

Olay yerine gelen görevlilerce yapılan muayenede hayatlarını kaybettikleri anlaşılan çiftin, fındık bahçesinde elektrik çarpmasına maruz kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Çiftin naaşları kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna nakledildi.