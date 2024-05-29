Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İHA
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan fırtınada fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve dolu yağışı bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerde fındık büyüklüğünde dolu etkili olurken, merkez bölgesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Sağanak yağışta bazı caddelerde su birikintileri oluşurken D-100 karayolunun bir kısmı da sular altında kaldı. Meydana gelen fırtınada çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler uçuştu. Ekipler sağanak yağmurda tıkanan yağmur suyu giderlerini açmak için çalışmalarına devam etti.

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