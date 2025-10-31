Türkiye’de bu yılki zayıf fındık hasadı ve spekülatif alımlar, piyasayı çıkmaza soktu. Nutella, Kinder ve Rocher markalarının üreticisi olan İtalyan çikolata devi Ferrero ile yerel fındık tüccarları arasında sert bir fiyat savaşı yaşanıyor.

Türkiye’de ilkbahar aylarında yaşanan zirai don ve kahverengi kokarca zararlısının etkisiyle fındık üretimi bu yıl ciddi darbe aldı. Normalde 600-700 bin ton arasında olan hasadın 500 bin tonun altına düşebileceği belirtildi.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Ferrero ile Türk fındık üreticileri arasındaki gerilimi merceğe alan bir haber yayınladı.

FT'nin haberine göre, dünya fındık üretiminin yaklaşık dörtte birini tek başına kullanan Ferrero, Türkiye’den alım yapmayı erteleyerek stoklarına ve Şili ile ABD’den tedarike yöneldi. Ancak bu strateji piyasayı soğutmaya yetmedi.

FERRERO FARKLI ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Ferrero, son 20 yılda Türkiye’ye olan bağımlılığını azaltmak için Şili, ABD, Sırbistan ve İtalya’da üretim yatırımları yaptı. Şili ve ABD’deki üretim kapasitesi yıllık 100 bin tona ulaştı.

Ferrero Fındık Şirketi Genel Müdürü Marco Botta, bu çeşitliliğin şirketi piyasa dalgalanmalarına karşı koruduğunu belirterek, “Türkiye’de don ve kuraklık yaşanırken, diğer bölgelerden temin yapabiliyoruz,” dedi.

Buna rağmen Ferrero, Türkiye’nin tedarik zincirindeki önemini koruduğunu ve ülkeye “uzun vadeli bağlılık” içinde olduklarını vurguladı.

YÜKSELEN MALİYETLER ÜRETİCİYİ DE ZORLUYOR

Karadeniz’in Ordu bölgesinde üretici Saadettin Irmakçı, “Fiyatlar yükseldi ama bizim için hiçbir şey değişmedi” diyerek bu yılki hasadının yalnızca 30 kilogramla sınırlı kaldığını söyledi.

Türkiye’de işçi ücretlerinin ve enflasyonun artması, üretici gelirini düşürüyor. Irmakçı, “Karadeniz’de bir balıkçı bir günde kazandığını, biz bir yılda kazanamıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE PAZAR PAYINI KAYBETME TEHLİKESİNDE”

Poyraz Poyraz Fındık İhracat Direktörü Fırat Bakıcı, Türkiye’nin rekabet gücünü kaybettiğine dikkat çekti:

“Şili agresif biçimde büyüyor, 5-10 yıl içinde üretimlerini 200 bin tona çıkarabilirler. Türkiye markalaşamadı, hep Avrupa’nın taşeronu gibi davrandı.”

Bakıcı, Ferrero’nun fiyat politikasının piyasadaki tansiyonu artırdığını da belirterek, “Fındık fiyatı 320 liraya çıkınca, Ferrero 260 liradan alacağını söyledi. Kimse malını satmadı" dedi.