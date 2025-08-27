Fındık fiyatlarında 300 lira beklentisi!

Ali YAZAN & Metin KURT / YENİÇAĞ

Ordu da fiyatların yükselişiyle birlikte 300 lira hedefi gündemde. Ordu'nun Perşembe İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, “Fındık artık serbest piyasa ve Fiskobirlik rekabetiyle yükselecek. Üreticiler acele etmeden fındığını pazara indirsin. Kısa zamanda 300 lira seviyelerine ulaşılacağını öngörüyoruz” dedi.

Ordu genelinde 2025 yılı fındık hasadının sonlarına yaklaşılırken, üreticiler düşük rekolte nedeniyle ürünlerini acele etmeyerek pazara indirmeyi tercih ediyor. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, üreticilerin durumu ve fiyat beklentilerini değerlendirdi.

DÜŞÜK RAKIMDA FINDIK VAR, YÜKSEK KESİMDE YOK

Başkan Arslan Soydan, “Bu yıl zirai nedenlerle 250-300 rakımın altındaki bölgelerde fındık görülüyor. Yüksek kesimlerde ise neredeyse hiç fındık yok. 400-500 rakım üzerindeki alanlarda fındık bulunmuyor. Hasatta üreticiler de acele etmedi” dedi.

Başkan Soydan, üreticilerin maliyetlerini düşürmek için fındığı kendilerinin topladığını veya işçi tutuyorlarsa yerden toplayarak hasadı gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Üretici, fındığını geç pazara indirmek için elinden geleni yapıyor. Acele etmelerine gerek yok” diye ekledi.

PAZARA ÇIKAN FINDIK AZALIYOR, FİYATLAR ARTIYOR

Soydan, pazara inen fındığın miktarının azaldığını ve manav önlerinde yoğunluk olmadığını belirterek, “Gurbete gidenler, işçi parası ödeyecek olanlar veya acil ihtiyacı olanlar fındığını indiriyor. Fiyatların yükselmesini üreticilerimiz artık kabullenmiş durumda. Fiyatlar yukarı doğru çıkıyor” ifadelerini kullandı.