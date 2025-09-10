Fındık hasadına yağış darbesi

Samsun'da etkili olan yağış, kırsaldaki fındık hasadını olumsuz etkiledi.

Çarşamba'da birkaç gündür devam eden yağışların özellikle doğu yakasında zarara yol açtığını söyleyen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Bölgemizde yaklaşık bir aydan fazladır yağış yoktu. 10-15 gün önce yağış olmuştu ama pek etkili olmamıştı. Son yağışlar Terme sınırındaki fındık bahçelerinde su baskınına neden oldu. Genelde Terme bölgesinde fındıklar sular altında" dedi.

Kızılot, Kumcağız ve Akçatarla Mahallelerinde de arazilerin zarar gördüğünü ifade eden Aydemir, "Bazı bahçelerde 40 santimetreye kadar su oluştu. Fındık böyle durduğu zaman çürümeye başlar. Suyun hızlı bir şekilde çekilmesi lazım. Aynı zamanda mevcut ağaçlara da zararı olur. Batı yakasında zarar yok, daha çok doğu yaka kısmında sorun yaşanıyor" diye konuştu.

Hasar tespit sürecine ilişkin de bilgi veren Aydemir, "Çiftçilerimiz muhtarlar aracılığıyla İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurursa gerekli incelemeler yapılır. Ancak şu anda en önemli şey, kendi imkanlarıyla arazilerdeki suyu boşaltmalarıdır. Çünkü fileler suyun altında kaldığı için fındığı toplama imkanı yok" şeklinde konuştu.