Fındık ihracatı 1.8 milyar doları aştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 9 aylık dönemine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 1 Eylül 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yurt dışına 240 bin 777 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar gelir elde edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde ise 242 bin 652 ton fındık ihracatı yapılmış ve karşılığında 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir sağlanmıştı.