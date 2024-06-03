Fındık ihracatı 1.8 milyar doları aştı

Kaynak: AA
Fındık ihracatı 1.8 milyar doları aştı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk 9 ayında 1 milyar 824 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 9 aylık dönemine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 1 Eylül 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yurt dışına 240 bin 777 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar gelir elde edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde ise 242 bin 652 ton fındık ihracatı yapılmış ve karşılığında 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir sağlanmıştı.

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