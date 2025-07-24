Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da fındık bahçesine işçi taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Tirebolu ilçesi Boynuyoğun köyünden Arslancık köyündeki fındık bahçesinde ot biçme işi için giden 61 AV 437 plakalı kamyonet, Kuşboynu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan işçilerden, işçi başı olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Orhan Tomak olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6'sı Görele Devlet Hastanesi'ne, 3'ü ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son Haberler
Göztepe'de Romulo gerçeği! Neden hiç oynamadı?
Göztepe'de Romulo gerçeği! Neden hiç oynamadı?
Polis Akademisi öğrenci alımı yapacak: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu
Polis Akademisi öğrenci alımı yapacak: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu
Marmaris’i domuzlar bastı!
Marmaris’i domuzlar bastı!
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor (24 Temmuz 2025)
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Samsun’dan Türkiye’ye yayılan dolandırıcılık! Milyonları aldılar: Çok sayıda kişi yakalandı
Samsun’dan Türkiye’ye yayılan dolandırıcılık! Milyonları aldılar: Çok sayıda kişi yakalandı