Fındık işçilerinin gizli düşmanı bel fıtığı vakaları kırmızı alarm veriyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Bilimsel araştırmalar, fındık toplama gibi tekrarlayıcı ve ağır kaldırma içeren işlerin, omurga disklerini zorlayarak fıtık riskini %50'ye varan oranlarda artırdığını ortaya koydu. Özellikle Doğu Anadolu'dan göç eden işçiler arasında görülen vakalar, erken müdahale ve önleyici tedbirlerle önlenebilir nitelikte.

Fındık, Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olarak her yıl milyonlarca aileye istihdam sağladı. Ancak bu bereketli hasat dönemi, çalışanlar için sırt ve bel sağlığı açısından bir kabus haline gelebildi.

Karadeniz'in engebeli arazilerinde, eğilerek fındık toplayan, ağır sepetler taşıyan ve uzun saatler ayakta kalan işçiler, bel fıtığı gibi ciddi omurga sorunlarıyla karşı karşıya.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, tarım işçileri arasında bel fıtığı prevalansının genel nüfusa göre 2-3 kat fazla olduğunu gösterdi. Bu durum, sadece bireysel acıları değil, aynı zamanda tarım sektörünün verimliliğini de tehdit etti.

Ohio State Üniversitesi Tarım Güvenliği ve Sağlık Uzmanı S. Dee Jepsen, tarım işlerindeki fiziksel zorlukların bel fıtığını tetiklediğini belirtti.

Jepsen'in liderliğindeki bir çalışmada, çiftçilerin ağır kaldırma ve tekrarlayıcı hareketler nedeniyle omurga disklerinde dejenerasyon riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Benzer şekilde, California Üniversitesi'nde Marc B. Schenker öncülüğündeki MICASA Araştırması, Latino tarım işçileri arasında bel ağrısının %24,5 oranında görüldüğünü ve bunun fındık gibi hasat işlerinde ağır yük taşıma ile doğrudan ilişkili olduğunu raporladı.

Schenker, "Tarım işçileri, bel fıtığı riskini artıran ergonomik faktörlere maruz kalıyor; bu, sadece fiziksel değil, ekonomik bir yük" dedi.

Türkiye'de de durum iç açıcı değil. Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadına katılan mevsimlik işçiler, genellikle Güneydoğu Anadolu'dan göç ediyor ve zorlu arazi koşullarında günde 8-10 saat eğilerek çalıştı.

Ordu ve Giresun gibi illerde yapılan saha araştırmaları, bu işçilerin %30-40'ının bel ağrısı şikayeti yaşadığını ortaya koydu.

Ulusal İstatistikler'e göre, tarım sektöründe iş kazalarının %20'si omurga yaralanmalarından kaynaklandı.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, bel fıtığının Türkiye'de 30-60 yaş arası erişkinlerde sık görüldüğünü ve istirahat yerine egzersizle tedavi edilebileceğini belirtti.

Uluslararası bir meta-analiz, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki tarım işçilerinde bel ağrısının 12 aylık prevalansının %52 olduğunu gösterdi.

Afrika'da %62'ye kadar çıkıyor. Bu veriler, Türkiye gibi tarım ekonomisine dayalı ülkeler için uyarı niteliğinde. Fındık hasadında, işçilerin yerden eğilerek toplama yapması, omurga disklerine aşırı baskı uyguladı.

Utah State Üniversitesi Uzantı Servisi'nden uzmanlar, tarım işlerinde bel yaralanmalarının %70'inin tekrarlayıcı kaldırma ve uzun süreli ayakta durmadan kaynaklandığını ifade etti.