Fındık işçisi serinlemek için girdiği denizde yaşamını yitirdi

ORDU / ALİ YAZAN



Ordu’nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren dört mevsimlik fındık işçisinden biri, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin sahil kesiminde meydana geldi. Fındık hasadı için bölgede bulunan işçilerden dördü, günün yorgunluğunu atmak için denize girdi. Ancak kısa süre içinde kuvvetli akıntıya kapıldılar. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, üç kişiyi kurtarmayı başardı.

Kaybolan işçi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve dalgıç ekipleri gece boyunca arama çalışması yürüttü. Sabahın erken saatlerinde kıyıda umutla bekleyen aile yakınları, ekiplerden gelecek haberi bekledi. Ne yazık ki, sabah yapılan aramalarda kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.