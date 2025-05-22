Fındık sektöründe büyük skandal: Rekolte yanıltmacası! 400 bin ton mu, 600 mü?

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık sektöründeki dalgalanmalar ve yanlış bilgilendirmeler için açıklama yaparak, 400 bin tonluk rekoltenin yanlış bir beyanla "600 bin ton" olarak açıklanmasını şiddetle kınadığını söyledi.

Başkan Yılmaz, özellikle üretici ve sanayicilerde paniğe yol açan bu tür spekülatif açıklamaların sektöre zarar verdiğini belirterek, "Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Türk fındığında, 400 bin tonluk rekoltenin "600 bin ton" gibi yanlış bir beyanla açıklanması bir yana dursun, düşük fiyatlardan fındık alma gayeleri; üretici, esnaf ve sanayicilerimizin emeklerini hiçe saymak ve sektörü çalkalandırmak demektir" ifadelerini kullandı.

Fındık sektöründeki manipülasyonlara dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Türk fındığını değerinin altında fiyatlardan alma çabası, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) emeğine saygısızlıktır. Sektörümüzün panik havasına kapılmadan, fındığa sahip çıkması ve bu tür yanlış bilgilere itibar etmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

Yılmaz, açıklamasının sonunda sektör paydaşlarına seslenerek, "Fındık sektörümüzde en kısa sürede güven ortamının yeniden tesis edilmesini temenni ediyorum" dedi.