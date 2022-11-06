Fındık taşıyan TIR bir anda yanmaya başladı

Olay, Karabük-Gerede karayolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Trabzon’dan yüklediği fındıkları İstanbul’a götüren Metin Demir'in kullanmış olduğu TIR, Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında bir anda alev aldı.

TIR'ın ön kısmından çıkan alev ve dumanları fark eden sürücü Demir, aracını yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hızla büyüyen alevler tüm TIR'ı kapladı.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası TIR demir yığınına dönerken, olayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.

(Kaynak: İHA)