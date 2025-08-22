Fındık üreticilerine 2 milyar 300 milyon TL ödenecek



Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Bakan Yumaklı, fındığın ekonomik değerinin yüksek olduğuna vurgu yaparak,

“42 ilde 744 bin dekarlık alanda 700 bin çiftçimiz üretim yapıyor. Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştirerek açık ara lider. Aile işletmeleri için kıymetli bir gelir kapısı.” ifadelerini kullandı.

“TESCİLLİ 23 FINDIK ÇEŞİDİ VAR”

Yumaklı, Türkiye’de kişi başına yıllık fındık tüketiminin 1 kilo 300 gram olduğunu hatırlatarak, bunun artırılması gerektiğini söyledi. Fındığın yıllık 2 milyar dolarlık katkısıyla ülke ekonomisinin en önemli ürünlerinden biri olduğunu belirten Yumaklı, ürünün yaklaşık yüzde 80’inin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiğini ifade etti.

Şubat ve nisan aylarında meydana gelen zirai donun fındığı da etkilediğini belirten Yumaklı, “Bu olaydan kaynaklı zararın karşılığı yaklaşık 2,3 milyar lira olacak. Bunun şu ana kadar 300 milyon lirası üreticilerimize ödendi, ödemeler devam edecek.” dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) yürüttüğü çalışmalarla 23 tescilli fındık çeşidinden 17’sinin geliştirilerek üretime kazandırıldığını söyledi.

KAHVERENGİ KOKARCA UYARISI

Fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadelenin önemine değinen Yumaklı, tüm üreticileri Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle iş birliği yapmaya davet etti.