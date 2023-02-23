Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı   

Soydan yaptığı açıklamada, üreticilerin zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini belirtti.

Fındıkta, zirai don tehlikesinin devam ettiğini altını çizen Soydan, üreticilerin 28 Şubat tarihine kadar TARSİM'e başvuru yapabileceklerine dikkat çekerek, “Tarım sigortası fındık üreticilerimiz için ciddi derece önem arz ediyor. Geçen yıllarda yaşanan afetlerden dolayı binlerce üreticinin çok ciddi zarara uğradığını hatırlıyoruz, sigortaları olmayan üreticilerimiz mağdur oldular. Bu kış hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. İklimlerin değişmesi ve bölgemizde kış mevsiminin bahara sarkması gibi bir endişe söz konusu. Bu nedenle üreticilerimizin zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için mutlaka bahçelerine sigorta yaptırmaları gerekiyor” dedi.

Son yıllarda fındık üreticileri tarafından TARSİM'e başvuruların arttığını ifade eden Soydan, son tarihin 28 Şubat olduğunu, sigortanın sadece zirai don olaylarına karşı değil, diğer doğal afetlere karşı da önemine değindi. (İHA)