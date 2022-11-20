Fındık yuttu ölümden döndü

İzmir Aliağa’da yaşayan Yücel ve Fadime Dulkerim çiftinin 15 aylık bebeği Lina, çikolata yerken öksürmeye başladı. Bebeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yüzünde morarmalar başladığını gören anne Fadime, hızla Aliağa Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde çikolatanın içindeki fındık parçasının Lina'nın soluk borusunun sol akciğere giden bölümünü tıkadığı anlaşıldı.

Lina, hiç vakit kaybedilmeden ambulansla Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edildi. Lina'nın kanındaki oksijen yoğunluğu yüzde 40'a düştü. Hayati tehlike yaşayan bebeğin kurtarılması için çocuk acil uzmanı Dr. Caner Turan ve sağlık çalışanları adeta saniyelerle yarıştı. Entübe edilen bebeğin soluk borusundaki yaklaşık 1 milimetre çapındaki fındık parçası, ağızdan girerek uygulanan bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

Yoğun bakım servisinde 4 gün tedavi gören Lina bebek, rahat bir şekilde nefes almaya başladı.

Anne Fadime Dulkerim, hastanede AA muhabirine, bebeğinin morarmaya başladığı o anı hala unutamadığını söyledi ve şunları söyledi:

“Evladımı kaybetme korkusu yaşadım. Bu çok büyük bir korku. Kendim hasta olsam bu kadar korkmazdım. Allah kimseye yaşatmasın. Anne ve babalar dikkat etsinler, gözleri, kulakları çocuklarında olsun. Bizim en büyük şansımız hızlı müdahale edilmesiydi."



Dr. Caner Turan da kandaki oksijen yoğunluğunun en az yüzde 92-94 civarında olması gerekirken yüzde 40'lara düşmesinin hayati tehlike yaşandığını gösterdiğini açıklayarak şöyle konuştu:

"Oksijen satürasyonunun yüzde 40 gibi bir değere düşmesi, hastamızın yeteri kadar oksijen alamadığı ve devam etmesi durumunda kalbin durabileceği anlamına geliyor. O yüzden hızlı hareket ederek hava yolunu güvence altına aldık. Bebeğimiz akciğerlerinde hasar kalmadan iyileşti. "

“ÇOCUK ÖKSÜRÜYORSA KENDİ HALİNE BIRAKIN”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ulaş Saz da solunum yollarının yiyecek parçalarıyla tıkanması vakalarının 3 yaş öncesi çocuklarda sıklıkla görüldüğünü ve hayati tehlikeye neden olduğunu, bu durumda çocuk öksürüyorsa kendi haline bırakması gerektiğini söyledi, “Bu süreçte 1 yaş altındaki bebeklere sırta vurarak, 1 yaş üstündekilere ise Heimlich manevrası uygulanarak acil müdahale edilmeli” diye konuştu.